Папа Римський назвав відплиття українських зерновозів «знаком надії»

Перший корабель, Razoni, вирушив у дорогу 1 серпня, і ще сім вирушили в дорогу до неділі завдяки угоді з експорту зерна та добрив між Москвою та Києвом, укладеної минулого місяця за посередництвом Туреччини та Організації Об'єднаних Націй.

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"Цей крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім", - сказав Папа Франциск у своєму щотижневому зверненні до паломників та туристів на площі Святого Петра.

"Ця подія є символом надії, і я щиро бажаю, щоб на цьому шляху можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого та міцного світу", — сказав він.

Доповнення

До війни на росію та Україну разом припадала майже третина світового експорту пшениці.

Відновлення експорту зерна знаходиться під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі, де російські, українські, турецькі та співробітники ООН перевіряють судна.

У червні Папа закликав припинити блокаду морського експорту пшениці з України, заявивши, що зерно не можна використовувати як «зброю війни».