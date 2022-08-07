Папа Римський назвав відплиття українських зерновозів «знаком надії»

ukru
Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім
17:04 • 42859 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

12:21 • 89294 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 143066 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 143149 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 151032 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 136166 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 109717 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 105430 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 284899 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

31 березня, 19:27 • 153301 перегляди

У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+9°
2.3 м/с
93 %
746 мм
Сильний дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 92726 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 61935 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 135394 перегляди

Корнієнко про вибори: потрібно, як мінімум, пів року після закінчення воєнного стану

14:01 • 53151 перегляди

Генштаб: майже третина боїв - на Покровському напрямку, ворог активний на Сіверському напрямку

14:01 • 32309 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

13:38 • 135369 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 284882 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 550034 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 495652 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 697754 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Анналена Бербок

Андрій Сибіга

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рінат Ахметов

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Польща

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

16:49 • 20219 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

13:05 • 61935 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 92726 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 136901 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 150898 перегляди
Актуальне

Forbes

MIM-104 Patriot

Фокс Ньюс

Telegram

FGM-148 Javelin

Папа Римський назвав відплиття українських зерновозів «знаком надії»

Папа Римський назвав відплиття українських зерновозів «знаком надії»

Київ • УНН

 • 108357 перегляди

КИЇВ. 7 серпня. УНН. Папа Франциск у неділю привітав відплиття з українських чорноморських портів перших суден із зерном, раніше заблокованих росією, заявивши, що цей прорив може стати взірцем для діалогу, щоб покласти край війні в Україні. Про це УНН пише з посиланням на Vatican News.

Перший корабель, Razoni, вирушив у дорогу 1 серпня, і ще сім вирушили в дорогу до неділі завдяки угоді з експорту зерна та добрив між Москвою та Києвом, укладеної минулого місяця за посередництвом Туреччини та Організації Об'єднаних Націй.

Цитата

"Цей крок показує, що можна вести діалог для досягнення конкретних результатів, які допоможуть усім", - сказав Папа Франциск у своєму щотижневому зверненні до паломників та туристів на площі Святого Петра.

"Ця подія є символом надії, і я щиро бажаю, щоб на цьому шляху можна було покласти край бойовим діям і досягти справедливого та міцного світу", — сказав він.

Доповнення

До війни на росію та Україну разом припадала майже третина світового експорту пшениці.

Відновлення експорту зерна знаходиться під контролем Спільного координаційного центру у Стамбулі, де російські, українські, турецькі та співробітники ООН перевіряють судна.

У червні Папа закликав припинити блокаду морського експорту пшениці з України, заявивши, що зерно не можна використовувати як «зброю війни».

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Bitcoin
$85,119.90
Золото
$3,138.91
Tesla
$274.21
Brent
$74.57
S&P 500
$5,628.42
Газ TTF
$42.58
Ethereum
$1,915.45