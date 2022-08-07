Папа Римский назвал отплытие украинских зерновозов «знаком надежды»
Киев • УНН
КИЕВ. 7 августа. УНН. Папа Франциск в воскресенье поздравил отплытие из украинских черноморских портов первых судов с зерном, ранее заблокированных россией, заявив, что этот прорыв может стать образцом для диалога, чтобы положить конец войне в Украине. Об этом УНН пишет со ссылкой на Vatican News.
Первый корабль, Razoni, отправился в путь 1 августа, и еще семь отправились в путь до воскресенья благодаря соглашению по экспорту зерна и удобрениям между Москвой и Киевом, заключенному в прошлом месяце через Турцию и Организацию Объединенных Наций.
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"Этот шаг показывает, что можно вести диалог для достижения конкретных результатов, которые помогут всем", - сказал Папа Франциск в своем еженедельном обращении к паломникам и туристам на площади Святого Петра.
"Это событие является символом надежды, и я искренне желаю, чтобы на этом пути можно было положить конец боевым действиям и достичь справедливого и крепкого мира", — сказал он.
Дополнение
До войны на россию и Украину вместе приходилась почти треть мирового экспорта пшеницы.
Восстановление экспорта зерна находится под контролем Совместного Координационного Центра в Стамбуле, где российские, украинские, турецкие сотрудники и ООН проверяют суда.
В июне Папа призвал прекратить блокаду морского экспорта пшеницы из Украины, заявив, что зерно нельзя использовать как «оружие войны».