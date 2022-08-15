Війна в Україні відвертає увагу від загрози голоду - Папа Римський
Київ • УНН
КИЇВ. 15 серпня. УНН. Папа Римський Франциск заявив, що війна в Україні відвернула увагу від проблеми голоду у світі, і закликав надати термінову продовольчу допомогу, щоб запобігти голоду в Сомалі. Про це інформує УНН, посилаючись на Reuters.
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"Люди цього регіону, які й так живуть у дуже небезпечних умовах, зараз перебувають у смертельній небезпеці через посуху", - наголосив Папа Франциск під час щотижневого виступу на площі Святого Петра.
"На жаль, війна (в Україні - ред.) відвернула увагу, але це цілі, які вимагають максимальної відданості — боротьба з голодом, охорона здоров'я, освіта", - сказав він.
Деталі
Продовольча та сільськогосподарська організація ООН (FAO) заявила, що наступного місяця вона може офіційно оголосити голод у восьми регіонах Сомалі, якщо худоба продовжуватиме гинути, ціни на основні товари зростатимуть і гуманітарна допомога не охоплюватиме найбільш уразливі верстви населення.
Франциск сказав паломникам і туристам на площі, що хоче привернути увагу "до серйозної гуманітарної кризи, яка вразила Сомалі та деякі райони прикордонних країн". Він висловив сподівання, що міжнародна спільнота зможе "ефективно відреагувати на цю надзвичайну ситуацію".
Раніше
Папа Франциск 7 серпня привітав відплиття українських зерновозів, раніше заблокованих росією, і заявив, що цей прорив може стати взірцем для діалогу, щоб покласти край війні в Україні.