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Война в Украине: в ООН говорят о росте опасности торговли людьми

Киев • УНН

 • 177597 просмотра

КИЕВ. 11 апреля. УНН. Война россии против Украины из-за большого количества беженцев привела к росту опасности торговли людьми. Об этом заявила на заседании Совета Безопасности ООН в понедельник исполнительный директор структуры "ООН-женщины" Сима Бахус, передает корреспондент УНН.

Война в Украине: в ООН говорят о росте опасности торговли людьми

Цитата

"Война такого масштаба вышла за границы Украины. Я слышала от правительства Молдовы, от пограничников, о необходимости большего контроля за пограничными переходами. Растет опасность торговли людьми. Молодые женщины, подростки, в первую очередь находятся в особой опасности", - сказала Бахус.

Детали

Она призвала все страны приложить большие усилия для борьбы с торговлей людьми, а также поблагодарила все страны, которые принимают соответствующие меры.

"Я призываю все страны поддержать Молдову и других, выделить дополнительные ресурсы полицейским с тем, чтоб они обеспечили свободу от гендерного насилия и торговли людьми", - добавила исполнительный директор ООН-Женщины.

Добавим

Управление верховного комиссара ООН по правам человека заявило в понедельник, что подтвердило смерть 1793 мирных жителей, в том числе 142 детей, в Украине с начала российского вторжения 24 февраля, но назвал реальную цифру, вероятно, намного выше.

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