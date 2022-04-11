Війна в Україні: в ООН говорять про зростання небезпеки торгівлі людьми

Цитата

"Війна такого масштабу вийшла за межі України. Я чула від уряду Молдови, від прикордонників, про необхідність більшого контролю за прикордонними переходами. Зростає небезпека торгівлі людьми. Молоді жінки, підлітки, в першу чергу знаходяться в особливій небезпеці", - сказала Бахус.

Деталі

Вона закликала всі країни докласти великих зусиль для боротьби з торгівлею людьми, а також подякувала всім країнам, які вживають відповідних заходів.

"Я закликаю всі країни підтримати Молдову та інших, виділити додаткові ресурси поліцейським з тим, щоб вони забезпечили свободу від гендерного насильства і торгівлі людьми", - додала виконавчий директор ООН-Жінки.

Додамо

Управління верховного комісара ООН з прав людини заявило в понеділок, що підтвердило смерть 1793 мирних жителів, у тому числі 142 дітей, в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого, але назвав реальну цифру, ймовірно, набагато вище.