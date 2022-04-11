ООН: 1793 мирных жителя погибли в Украине с начала российского вторжения

Цитата

"С 4 часов утра 24 февраля 2022 года, когда началось вооруженное нападение российской федерации на Украину, до 24 часов ночи 9 апреля 2022 года (по местному времени) Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) зафиксировало 4232 жертвы среди гражданского населения в стране: 1793 погибших и 2439 раненых", - говорится в отчете

Детали

По данным УВКПЧ, эти цифры включают:



всего погибло 1793 человека (458 мужчин, 294 женщины, 27 девочек и 46 мальчиков, а также 69 детей и 899 взрослых, пол которых пока неизвестен);



в общем 2439 раненых (279 мужчин, 213 женщин, 47 девочек и 46 мальчиков, а также 136 детей и 1718 взрослых, пол которых пока неизвестен).



Как указано, в Донецкой и Луганской областях зафиксировано 642 погибших и 1238 раненых. В других регионах Украины (город Киев, Черкасская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Киевская, Николаевская, Одесская, Сумская, Запорожская, Днепропетровская и Житомирская области), которые находились под контролем правительства, когда погибли или получили ранения - 1151 погибший и 1201 раненый.