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ООН: 1793 мирних жителів загинули в Україні з початку російського вторгнення

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 квітня. УНН. Управління верховного комісара ООН з прав людини заявило у понеділок, що підтвердило смерть 1793 мирних жителів, у тому числі 142 дітей, в Україні з початку російського вторгнення 24 лютого, але назвало реальну цифру, ймовірно, набагато вищою, пише УНН з посиланням на звіт УВКПЛ.

ООН: 1793 мирних жителів загинули в Україні з початку російського вторгнення

Цитата

"З 4 години ранку 24 лютого 2022 року, коли почався збройний напад російської федерації на Україну, до 24 години ночі 9 квітня 2022 року (за місцевим часом) Управління Верховного комісара ООН з прав людини (УВКПЛ) зафіксувало 4232 жертви серед цивільного населення у країні: 1793 загиблих і 2439 поранених", - йдеться у звіті

Деталі

За даними УВКПЛ, ці цифри включають:

  • усього загинуло 1793 людини (458 чоловіків, 294 жінки, 27 дівчаток і 46 хлопчиків, а також 69 дітей і 899 дорослих, стать яких поки невідома);
    загалом 2439 поранених (279 чоловіків, 213 жінок, 47 дівчаток і 46 хлопчиків, а також 136 дітей і 1718 дорослих, стать яких поки невідома).

Як вказано, у Донецькій і Луганській областях зафіксовано 642 загиблих і 1238 поранених. В інших регіонах України (місто Київ, Черкаська, Чернігівська, Харківська, Херсонська, Київська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Запорізька, Дніпропетровська та Житомирська області), які перебували під контролем уряду, коли загинули або отримали поранення - 1151 загиблий і 1201 поранений.

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