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Война в Израиле: Египет "устанавливает интенсивные контакты" для сдерживания кризиса

Война в Израиле: Египет "устанавливает интенсивные контакты" для сдерживания кризиса

Киев • УНН

 • 2586591 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Из-за войны в Израиле Министерство иностранных дел Египта заявило, что их официальные лица «устанавливают интенсивные контакты на всех уровнях, чтобы сдержать текущий кризис», чтобы «избавить регион от дальнейшей напряженности и нестабильности и предотвратить выход ситуации из-под контроля», передает УНН со ссылкой на The Guardian.

Детали

Представитель Министерства иностранных дел Ахмед Абу Зейд сказал, что главный дипломат Египта, министр иностранных дел Самех Шукри, начал консультации с министром иностранных дел Иордании Айманом аль-Сафади, “относительно усилий остановить эскалацию между палестинской и израильской сторонами”.

“Два министра договорились продолжить консультации и тесную координацию в ближайшие часы”, — добавил он.

Шукри также поговорил с министром иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов, которые в 2020 году подписали соглашение о признании и установлении официальных отношений с Израилем.

Согласно заявлению египетской стороны, Шукри “хотел проинформировать своего эмиратского коллегу о сообщениях, которые Египет ведет, чтобы остановить эскалацию и попытаться сдержать кризис. Обе стороны согласились с серьезностью текущей ситуации и необходимостью приложить все усилия, чтобы предотвратить выход ситуации с безопасностью из-под контроля и подвергать жизнь гражданских лиц дальнейшим рискам и угрозам”.

Министерство иностранных дел Египта также намекнуло на возможные дальнейшие контакты между египетскими официальными лицами и другими вовлеченными участниками, склоняясь к частым контактам между представителями египетской разведки и ХАМАС, а также Исламским джихадом, направлением переговоров, которое часто оказывалось более эффективным в сворачивании действий палестинских боевиков, чем переговоры между дипломатами.

Добавим

Египет был посредником в прекращении огня, который положил конец трехдневным боям между Израилем и воинственной фракцией Исламского джихада в Газе в августе прошлого года, включая израильские авиаудары по Газе, в результате которых погибли по меньшей мере 49 человек.

Высокопоставленный чиновник египетской разведки Аббас Камель долгое время оставался лицом консультаций Египта с воинственными группировками в Газе, несмотря на то, что эти переговоры редко или вообще публично обсуждались. Камель, ныне возглавляющий общую разведывательную службу Египта, посетил осажденный прибрежный анклав Газы два года назад, чтобы подтвердить условия прекращения огня в предварительном раунде боев между боевиками и израильскими войсками.

Делегации ХАМАСа и Исламского джихада также провели переговоры в Египте в июне прошлого года под председательством высокопоставленного политического лидера ХАМАС Исмаила Хания и Зиада ан-Накхалы, лидера Исламского джихада, где они обсудили контроль Израиля над Иерусалимом, включая вторжение поселенцев в Аль — Комплекс мечети Акса, одно из самых священных мест ислама.

Переговоры последовали за визитом премьер-министра Палестины Мохаммада Штайе в Египет для обсуждения ситуации в Газе и на Западном берегу.

Дополнение

7 октября рано утром большое количество боевиков ХАМАС проникло на территорию Израиля, как сообщается, предположительно, взяв под свой контроль несколько громад на юге Израиля.

Центр и юг Израиля с утра 7 октября находятся под сильным ракетным обстрелом на фоне длительной и широкомасштабной атаки. Из сектора Газа выпущено более 2200 ракет.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху в обращении к израильтянам на фоне атаки из сектора Газа на Израиль заявил, что страна находится “в состоянии войны”.

В Израиле погибли по меньшей мере 22 человека. Израильский 12 канал сообщает, что в Израиле ранены по меньшей мере 280 человек, 30 из них в тяжелом состоянии. Есть сообщения о том, что в Секторе Газа сейчас есть израильские заложники.

Палестинские СМИ сообщают, что число погибших в Газе достигло четырех человек.

Для украинцев в Израиле выпустило рекомендации посольство Украины.

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