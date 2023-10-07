Війна в Ізраїлі: Єгипет "встановлює інтенсивні контакти" для стримування кризи

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Речник міністерства закордонних справ Ахмед Абу Зейд сказав, що головний дипломат Єгипту, міністр закордонних справ Самех Шукрі, почав консультації з міністром закордонних справ Йорданії Айманом аль-Сафаді, «щодо зусиль зупинити ескалацію між палестинською та ізраїльською сторонами».

"Два міністри домовилися продовжити консультації та тісну координацію протягом найближчих годин", - додав він.

Шукрі також поспілкувався з міністром закордонних справ Об’єднаних Арабських Еміратів, які у 2020 році підписали угоду про визнання та встановлення офіційних відносин з Ізраїлем.

Згідно із заявою єгипетської сторони, Шукрі «хотів поінформувати свого еміратського колегу про повідомлення, які Єгипет веде, щоб зупинити ескалацію та спробувати стримати кризу. Обидві сторони погодилися з серйозністю поточної ситуації та необхідністю докласти всіх зусиль, щоб запобігти виходу ситуації з безпекою з-під контролю та наражати життя цивільних на подальші ризики та загрози».

Міністерство закордонних справ Єгипту також натякнуло на можливі подальші контакти між єгипетськими офіційними особами та іншими залученими учасниками, схиляючись до частих контактів між представниками єгипетської розвідки та ХАМАС, а також Ісламським джихадом, напрямом переговорів, який часто виявлявся більш ефективним у згортанні дій палестинських бойовиків, ніж переговори між дипломатами.

Додамо

Єгипет був посередником у припиненні вогню, який поклав кінець триденним боям між Ізраїлем та войовничою фракцією Ісламського джихаду в Газі в серпні минулого року, включаючи ізраїльські авіаудари по Газі, в результаті яких загинули щонайменше 49 людей.

Високопосадовець єгипетської розвідки Аббас Камель протягом тривалого часу залишався обличчям консультацій Єгипту з войовничими угрупованнями в Газі, незважаючи на те, що ці переговори рідко чи взагалі публічно обговорювалися. Камель, який нині очолює загальну розвідувальну службу Єгипту, відвідав обложений прибережний анклав Гази два роки тому, щоб підтвердити умови припинення вогню в попередньому раунді боїв між бойовиками та ізраїльськими військами.

Делегації ХАМАСу та Ісламського джихаду також провели переговори в Єгипті в червні минулого року під головуванням високопоставленого політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханіє та Зіада ан-Накхали, лідера Ісламського джихаду, де вони обговорили контроль Ізраїлю над Єрусалимом, включаючи вторгнення поселенців в Аль- Комплекс мечеті Акса, одне з найсвятіших місць ісламу.

Переговори відбулися після візиту палестинського прем'єр-міністра Мохаммада Штайє до Єгипту для обговорення ситуації в Газі та на Західному березі.

Доповнення

7 жовтня рано-вранці велика кількість бойовиків ХАМАС проникла на територію Ізраїлю, як повідомляється, імовірно, узявши під свій контроль кілька громад на півдні Ізраїлю.

Центр і південь Ізраїлю з ранку 7 жовтня перебувають під сильним ракетним обстрілом на тлі тривалої та широкомасштабної атаки. З сектора Газа випущено понад 2200 ракет.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу у зверненні до ізраїльтян на тлі атаки з сектора Газа на Ізраїль заявив, що країна перебуває "у стані війни".

В Ізраїлі загинули щонайменше 22 людей. Ізраїльський 12 канал повідомляє, що в Ізраїлі поранено щонайменше 280 осіб, 30 з них у тяжкому стані. Є повідомлення про те, що в секторі Газа зараз є ізраїльські заручники.

Палестинські ЗМІ повідомляють, що кількість загиблих у Газі досягла чотирьох людей.

Для українців в Ізраїлі випустило рекомендації посольство України.