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Война россии с Украиной: лидеры НАТО завтра рассмотрят роль Китая

Киев • УНН

 • 121366 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. Лидеры Североатлантического альянса завтра обратятся к Китаю с призывом отказаться от поддержки военных усилий россии в Украине. Об этом заявил на сегодняшнем брифинге Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает корреспондент УНН.

Война россии с Украиной: лидеры НАТО завтра рассмотрят роль Китая

Цитата

"Я ожидаю, что мы также рассмотрим роль Китая в этом кризисе. Пекин присоединился к Москве в вопросе о праве независимых государств выбирать свой собственный путь", - сказал Столтенберг.

Детали

По его словам, Китай оказывает россии политическую поддержку, в том числе путем распространения "откровенной лжи и дезинформации".

Союзники обеспокоены тем, что Китай может оказать материальную поддержку российскому вторжению, отметил Генсек.

"Я ожидаю, что лидеры обратятся к Китаю с призывом выполнить свои обязанности члена Совета безопасности ООН, отказаться от поддержки военных усилий россии и присоединиться к остальному миру в призыве к немедленному мирному прекращению этой войны", - добавил он.

Ранее

Ранее Financial Times сообщал, что россия обратилась к Китаю за оборудованием и другой помощью, поскольку, по некоторым данным, российские войска могут испытывать недостаток в вооружении.

Накануне советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что США не наблюдают, чтоб Китай предоставлял военную помощь россии.

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