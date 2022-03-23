Війна росії з Україною: лідери НАТО завтра розглянуть роль Китаю
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Лідери Північноатлантичного альянсу завтра звернуться до Китаю із закликом відмовитися від підтримки військових зусиль росії в Україні. Про це заявив на сьогоднішньому брифінгу Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, передає кореспондент УНН.
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"Я очікую, що ми також розглянемо роль Китаю в цій кризі. Пекін приєднався до Москви в питанні про право незалежних держав вибирати свій власний шлях", - сказав Столтенберг.
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За його словами, Китай надає росії політичну підтримку, в тому числі шляхом поширення "відвертої брехні і дезінформації".
Союзники стурбовані тим, що Китай може надати матеріальну підтримку російському вторгненню, зазначив Генсек.
"Я очікую, що лідери звернуться до Китаю із закликом виконати свої обов'язки члена Ради Безпеки ООН, відмовитися від підтримки військових зусиль росії і приєднатися до решти світу в заклику до негайного мирного припинення цієї війни", - додав він.
Раніше
Раніше Financial Times повідомляв, що росія звернулася до Китаю за обладнанням та іншою допомогою, оскільки, за деякими даними, російські війська можуть відчувати нестачу в озброєнні.
Напередодні радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США не спостерігають, щоб Китай надавав військову допомогу росії.