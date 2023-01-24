Война рф против Украины: США выразил обеспокоенность Китаю из-за помощи китайских фирм россии

Детали

Это оборудование включает в себя такие предметы, как бронежилеты и каски, сообщили CNN несколько источников, знакомых с данными американской и европейской разведки, но оно не предусмартивает более серьезной военной помощи, которую запросила россия.

Передача оборудования "вызывает озабоченность", сказал один из официальных лиц США, но на данном этапе Вашингтону неясно, знает ли об этом центральное правительство. Хотя государственные предприятия доминируют в экономике Китая, их все равно надо контролировать.

По словам второго чиновника, некоторые официальные лица США считают, что китайское правительство знает о передаче оборудования и должно предпринять шаги, чтобы отменить их.

Хотя администрация Байдена все еще взвешивает влияние и общую значимость поддержки, это вызывает растущую озабоченность среди официальных лиц США.

Официальные лица США отказались сообщить подробности о связи между администрацией Байдена и Пекином.

По словам второго чиновника, Госсекретарь США Энтони Блинкен отправится в Китай в ближайшие недели, и ожидается, что поставки станут предметом обсуждения.

Bloomberg первым сообщил о контакте между администрацией Байдена и Пекином.