Війна рф проти України: США висловили занепокоєння Китаю через допомогу китайських фірм росії
Київ • УНН
КИЇВ. 24 січня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена нещодавно висловила занепокоєння Китаю у зв'язку з наявними у неї доказами того, що китайські компанії продавали росії нелетальне обладнання для використання в Україні, щоб з'ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди, за словами двох офіційних осіб США, повідомляє CNN, пише УНН.
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Це обладнання охоплює такі предмети, як бронежилети і каски, повідомили CNN кілька джерел, знайомих із даними американської та європейської розвідки, але воно не передбачає серйознішої військової допомоги, про яку просила росія.
Передача обладнання "викликає занепокоєння", сказав один з офіційних осіб США, але на цьому етапі Вашингтону неясно, чи знає про це центральний уряд. Хоча державні підприємства домінують в економіці Китаю, їх все одно треба контролювати.
За словами другого чиновника, деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання і має вжити заходів, щоб скасувати їх.
Хоча адміністрація Байдена все ще зважує вплив і загальну значущість підтримки, це викликає дедалі більшу занепокоєність серед офіційних осіб США.
Офіційні особи США відмовилися повідомити подробиці про зв'язок між адміністрацією Байдена і Пекіном.
За словами другого чиновника, Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю найближчими тижнями, і очікується, що поставки стануть предметом обговорення.
Bloomberg першим повідомив про контакт між адміністрацією Байдена і Пекіном.