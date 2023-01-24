Війна рф проти України: США висловили занепокоєння Китаю через допомогу китайських фірм росії

$41.390.02
46.921.07
ukru
Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ
Ексклюзив
13:44 • 12493 перегляди

Знижувати ціни на "чіпси й газовану воду" - це не про медичну доцільність. Нардеп розкритикувала Топ-100 ліків від МОЗ

12:59 • 26335 перегляди

Вибив вікно автобуса і врятував людей: що відомо про 13-річного Кирила Ілляшенка, який став героєм Сум

Ексклюзив
11:31 • 37026 перегляди

Фейкова інвалідність: скільки працівників державних та правоохоронних органів в полі зору слідчих – відповідь ДБР

10:52 • 47167 перегляди

Міноборони Британії: втрати рф в Україні сягнули понад 130 тис осіб з початку 2025 року

Ексклюзив
09:52 • 82696 перегляди

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я

Ексклюзив
14 квітня, 08:15 • 52719 перегляди

В Туреччині планується технічна зустріч представників України з партнерами в рамках створення "коаліції охочих" - джерела

Ексклюзив
14 квітня, 06:46 • 109955 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня

14 квітня, 04:30 • 78977 перегляди

11 років від початку АТО: Як усе почалося на сході

13 квітня, 16:43 • 62904 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

12 квітня, 10:15 • 119644 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+17°
5.3м/с
21%
Популярнi новини

У МЗС підтвердили: жодних зустрічей в форматі Україна-росія у Туреччині не буде

14 квітня, 07:56 • 52153 перегляди

У Києві маршрутка врізалась у вантажівку: травмовано п'ять пасажирів

14 квітня, 07:59 • 41928 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 102736 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 43982 перегляди

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 40354 перегляди
Публікації

Дієтологи пояснили, як виходити з посту без шкоди для здоров'я
Ексклюзив

09:52 • 82735 перегляди

Рахункова палата просила АРМА налагодити співпрацю з правоохоронцями: Дума поїхала читати лекції курсантам

14 квітня, 08:12 • 102857 перегляди

Тиждень активності та нових можливостей: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на період з 14 по 21 квітня
Ексклюзив

14 квітня, 06:46 • 109971 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 230234 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 279259 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Ольга Стефанишина

Олег Синєгубов

Джефф Безос

Актуальні місця

Україна

Суми

Київ

Сполучені Штати

Харків

Реклама
УНН Lite

Бет Гіббонс з Portishead вперше за 17 років виступила на Coachella: виконала хіт Glory Box

09:26 • 40446 перегляди

Мікропластик у крові: у Британії з’явилася послуга з його видалення

09:24 • 44073 перегляди

Найкращі та найгірші образи Блейк Лайвлі: від Versace до Michael Kors

13 квітня, 18:16 • 31283 перегляди

The Prodigy вшанували Кіта Флінта лазерним силуетом на Coachella

13 квітня, 13:03 • 35436 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 50777 перегляди
Актуальне

Шахед-136

The New York Times

The Guardian

Instagram

YouTube

Війна рф проти України: США висловили занепокоєння Китаю через допомогу китайських фірм росії

Київ • УНН

 • 2847731 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Адміністрація президента США Джо Байдена нещодавно висловила занепокоєння Китаю у зв'язку з наявними у неї доказами того, що китайські компанії продавали росії нелетальне обладнання для використання в Україні, щоб з'ясувати, наскільки Пекін знає про ці угоди, за словами двох офіційних осіб США, повідомляє CNN, пише УНН.

Війна рф проти України: США висловили занепокоєння Китаю через допомогу китайських фірм росії

Деталі

Це обладнання охоплює такі предмети, як бронежилети і каски, повідомили CNN кілька джерел, знайомих із даними американської та європейської розвідки, але воно не передбачає серйознішої військової допомоги, про яку просила росія.

Передача обладнання "викликає занепокоєння", сказав один з офіційних осіб США, але на цьому етапі Вашингтону неясно, чи знає про це центральний уряд. Хоча державні підприємства домінують в економіці Китаю, їх все одно треба контролювати.

За словами другого чиновника, деякі офіційні особи США вважають, що китайський уряд знає про передачу обладнання і має вжити заходів, щоб скасувати їх.

Хоча адміністрація Байдена все ще зважує вплив і загальну значущість підтримки, це викликає дедалі більшу занепокоєність серед офіційних осіб США.

Офіційні особи США відмовилися повідомити подробиці про зв'язок між адміністрацією Байдена і Пекіном.

За словами другого чиновника, Держсекретар США Ентоні Блінкен вирушить до Китаю найближчими тижнями, і очікується, що поставки стануть предметом обговорення.

Bloomberg першим повідомив про контакт між адміністрацією Байдена і Пекіном.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаПолітикаНовини Світу
Brent
$65.04
Bitcoin
$84,378.60
S&P 500
$5,425.00
Tesla
$257.10
Газ TTF
$34.55
Золото
$3,220.80
Ethereum
$1,659.02