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Война путина может оставить без пива Германию и Чехию. Эксперт рассказал, возможно ли заменить экспорт из Украины

Киев • УНН

 • 304145 просмотра

КИЕВ. 30 марта. УНН. Российская война против Украины может привести к глобальному кризису, ведь наше государство является не последним в обеспечении мира продовольствием. О том, могут ли другие страны предложить достойную альтернативу, УНН поговорил с президентом Украинского клуба аграрного бизнеса Алексом Лисситсой.

Война путина может оставить без пива Германию и Чехию. Эксперт рассказал, возможно ли заменить экспорт из Украины

Детали

На вопрос о том, смогут ли США и Канада, которые уже ранее высказывались по этому поводу, стать полноценным заменителем украинской продукции - в частности, зерновых - он отметил, что здесь, скорее, возникает вопрос морали.

Так, в частности, по его словам, если говорить о продовольственной пшенице, то страны, которые являются крупнейшими импортерами украинской и российской продовольственной пшеницы - Египет, Бангладеш, Йемен, Ливия и тому подобное, - можно предположить, что Канада при условии снижения потребления и повышения цены сможет заменить поставки из Украины.

Но возникает вопрос, в частности, относительно стран Европы, отмечает он.

“Европейский Союз, который рассказывает всем 25 лет подряд, что они не покупают ГМО-продукцию и не хотят позволять, и поэтому, соответственно, покупают украинскую не ГМО сою, укранский не ГМО рапс и украинскую не ГМО кукурузу, возникает логичный вопрос, если украинская не ГМО кукуруза - а это по сути 8 млн тонн в год, или на 58% импорта кукурузы в Европейском Союзе, являются проблемными, то возникает вопрос - чем заменить? Есть только ГМО. Тогда Европа должна сказать своим потребителям, что мы полностью меняем нашу политику и переходим на потребление ГМО-продукции из Америки, Канады и Латинской Америки. И здесь возникает вопрос чисто морали”, - отметил Лисситса.

Он отметил, что сомневается, что можно будет быстро заменить потребности в отношении той продукции, которая обычно поставлялась с Украины.

Цитата

“... то же касается подсолнечного масла, которое в принципе разливали где-то в Европе, никто не думал, что оно из Украины, ведь стояли лейблы других стран - Германии или Испании. И когда в супермаркетах пару недель назад пропало масло, то возник вопрос - как так? Ведь никто не думал, что оно из Украины. Никто не думал о том, что 80% семян или зерна горчицы поставляется из Украины и россии. Теперь в Германии пропала горчица. Возникает вопрос: а вы не думали о том, что в принципе она вся из Украины? Следующим этапом скандала будет, например, тот пивоваренный ячмень, который идет из Украины в Чехию и Германию. Скорее всего, на конец года в Германии и Чехии не будет пива”, - отметил Лисситса.

Напомним

Всемирная продовольственная программа (WFP) ранее предупредила, что гуманитарный кризис в Украине грозит острой нехваткой продовольствия в нескольких регионах мира.

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