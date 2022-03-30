Війна путіна може залишити без пива Німеччину та Чехію. Експерт розповів, чи можливо замінити експорт з України

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На запитання про те, чи зможуть США та Канада, які вже раніше висловлювались із цього приводу, стати повноцінним замінником української продукції – зокрема, зернових – він зазначив, що тут, швидше, виникає питання моралі.

Так, зокрема, з його слів, якщо говорити про продовольчу пшеницю, то країни, які є найбільшими імпортерами української та російської продовольчої пшениці - Єгипет, Бангладеш, Ємен, Лівія тощо, - можна припустити, що Канада при умові зниження споживання і підвищення ціни зможе замінити поставки з України.

Але виникає питання, зокрема, щодо країн Європи, зазначає він.

“Європейський Союз, який розказує всім 25 років поспіль, що вони не купляють ГМО-продукції і не хочуть дозволяти, і тому, відповідно, купляють українську не ГМО сою, укранський не ГМО ріпак і українську не ГМО кукурудзу, виникає логічне питання, якщо українська не ГМО кукурудза – а це по суті 8 млн тонн щороку, або 58% імпорту кукурудзи в Європейському Союзі, є проблемними, то виникає питання – чим замінити? Є лише ГМО. Тоді Європа має сказати своїм споживачам, що ми повністю міняємо нашу політику і переходимо на споживання ГМО-продукції з Америки, Канади та Латинської Америки. І тут виникає питання чисто моралі”, - зазначив Ліссітса.

Він зауважив, що сумнівається, що можна буде швидко замінити потреби щодо тієї продукції, яка зазвичай поставлялася із України.

Цитата

“…Те саме стосується соняшникової олії, яку в принципі розливали десь в Європі, ніхто не думав, що вона з України, адже стояли лейбли інших країн – Німеччини або Іспанії. І коли в супермаркетах пару тижнів тому пропала олія, то виникло питання – як так? Адже ніхто не думав, що вона з України. Ніхто не думав про те, що 80% насіння або зерна гірчиці поставляється з України та росії. Тепер у Німеччині пропала гірчиця. Виникає питання: а ви не думали про те, що в принципі вона вся з України? Наступним етапом скандалу буде, наприклад, той пивоварений ячмінь, який йде з України в Чехію та Німеччину. Скоріш за все, на кінець року у Німеччині та Чехії не буде пива”, - зазначив Ліссітса.

Нагадаємо

Всесвітня продовольча програма (WFP) раніше попередила, що гуманітарна криза в Україні загрожує гострою нестачею продовольства у кількох регіонах світу.