Война не продлится долго: Резников назвал причины

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«Это действительно самая большая со времен Второй мировой война на планете, с применением всех неядерных видов вооружения, государство против государства, но во-первых, это война ресурсов и ресурсы россиян уменьшаются, у нас тоже, но у нас есть Рамштайн-клуб, как я его называю, это больше, чем НАТО, это более 50 стран, которые уже хотят нашей победы и инвестируют в нее и верят, что она реалистична. Поэтому это война ресурсов западного мира против ресурсов орков», - сказал Резников.

По его словам, вторая причина, по которой война не может длиться долго - это информационный компонент.

«Эта война не может длиться долго, потому что мир знает о ее преступлениях — о Буче, Ирпене, Изюме, Мариуполе, Балаклее. Люди чувствуют свою эмоциональную причастность к этой войне, что они могут влиять на нее, я уже не говорю о современных технологиях, которые позволяют наносить точные удары и балансировать отсутствие живой силы. Я думаю, эта война быстро закончится. Конечно, хотелось бы, чтобы она и не начиналась, но лично я верю в этот год как в год победы», - отметил Резников.

Ранее

Министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что закончить войну, которую начала рф до конца этого года абсолютно возможно, если украинские партнеры будут продолжать помогать, уже не сомневаясь, что они помогают победителю.

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Кроме того, Президент Украины Владимир Зеленский в годовщину начала полномасштабной войны, которую начала россия против Украины, заявил, что украинцы выстояли и сделают все, чтобы в этом году одержать победу. Президент обратился также к людям, которые находятся во временной оккупации и подчеркнул, что Украина не оставила их, и так или иначе будут освобождены все украинские земли.

