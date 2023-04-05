Війна не триватиме довго: Резніков назвав причини

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«Це дійсно найбільша з часів Другої світової війна на планеті, з застосуванням усіх неядерних видів озброєння, держава проти держави, але по-перше, це війна ресурсів і ресурси росіян зменшуються, у нас теж, але у нас є Рамштайн-клуб, як я його називаю, це більше, ніж НАТО, це більше 50 країн, які вже хочуть нашої перемоги і інвестують в неї і вірять, що вона реалістична. Тому це війна ресурсів західного світу проти ресурсів орків», - сказав Резніков.

За його словами, друга причина, через яку війна не може тривати довго - це інформаційний компонент.

«Ця війна не може тривати довго, тому що світ знає про її злочини — про Бучу, Ірпінь, Ізюм, Маріуполь, Балаклію. Люди відчувають свою емоційну причетність до цієї війни, що вони можуть впливати на неї, я вже не кажу про сучасні технології, які дозволяють наносити точні удари та збалансувати відсутність живої сили. Я думаю, ця війна швидко закінчиться. Звісно, хотілося б, щоб вона і не починалася, але особисто я вірю в цей рік як у рік перемоги», - зазначив Резніков.

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Міністр оборони України Олексій Резніков зазначив, що закінчити війну, яку почала рф до кінця цього року абсолютно можливо, якщо українські партнери будуть продовжувати допомагати, вже не сумніваючись, що вони допомагають переможцю.

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Крім того, Президент України Володимир Зеленський у річницю початку повномасштабної війни, яку розпочала росія проти України, заявив, що українці вистояли й зроблять все, щоб цього року здобути перемогу. Президент звернувся також до людей, які перебувають у тимчасовій окупації та наголосив, що Україна не залишила їх, і так чи інакше буде звільнено всі українські землі.

