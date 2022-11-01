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Война не помешала: россия отправила во Францию гигантский магнит для проекта ядерного синтеза

Война не помешала: россия отправила во Францию гигантский магнит для проекта ядерного синтеза

Киев • УНН

 • 323101 просмотра

КИЕВ. 1 ноября. УНН. россия отправила один из шести гигантских магнитов, необходимых для программы ядерного синтеза ИТЭР во Франции, одного из последних международных научных проектов, в которых Москва участвует, несмотря на войну. Об этом информирует AFP, передает УНН.

Детали

Корабль с магнитом российского производства - или «катушка полоидального поля» - вышел из Санкт-Петербурга во вторник. На борту массивная катушка шириной девять метров и весом 200 тонн была плотно упакована, чтобы выдержать двухнедельную поездку в Марсель на юге Франции.

Кольцевой магнит, построенный под руководством Росатома, станет верхней частью крупнейшего в мире "токамака".

Токамак - это устройство для магнитного синтеза.

Российское судно должно было отплыть в мае, но санкции, запрещающие заход российских кораблей в Европу, задержали отплытие.

Однако "текущая ситуация не изменила того факта, что мы будем выполнять взятые на себя обязательства", заявил представитель Росатома по международным проектам Вячеслав Перчуков.

Геополитическое напряжение "практически не повлияло на реализацию этого проекта", сказал Перчуков.

"Без российской катушки токамак не будет работать", - сказал AFP старший научный сотрудник центра ИТЭР Леонид Химченко.

Он приветствовал "уникальное" достижение, на создание которого ушло более восьми лет.

Справка

На юге Франции 35 стран сотрудничают в создании крупнейшего в мире устройства для ядерного синтеза.

Проект был запущен после саммита 1985 года между президентом США Рональдом Рейганом и российским лидером Михаилом Горбачевым.

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