Війна не стала на заваді: росія відправила до Франції гігантський магніт для проекту ядерного синтезу

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Корабель із магнітом російського виробництва - або «котушка полоідального поля» - вийшов із Санкт-Петербурга у вівторок. На борту масивна котушка шириною дев'ять метрів і вагою 200 тонн була щільно запакована, щоб витримати двотижневу поїздку до Марселя на півдні Франції.

Кільцевий магніт, побудований під керівництвом Росатому, стане верхньою частиною найбільшого у світі "токамака".

Токамак - це пристрій для магнітного синтезу.

Російське судно мало відплисти в травні, але санкції, що забороняють захід російських кораблів до Європи, затримали відплиття.

Проте "поточна ситуація не змінила того факту, що ми виконуватимемо взяті на себе зобов'язання", заявив представник Росатому з міжнародних проектів В'ячеслав Перчуков.

Геополітична напруга "практично не вплинула на реалізацію цього проекту", сказав Перчуков.

"Без російської котушки токамак не працюватиме", - сказав AFP старший науковий співробітник центру ІТЕР Леонід Хімченко.

Він привітав "унікальне" досягнення, створення якого пішло понад вісім років.

Довідка

На півдні Франції 35 країн співпрацюють у створенні найбільшого у світі пристрою для ядерного синтезу.

Проект було запущено після саміту 1985 року між президентом США Рональдом Рейганом та російським лідером Михайлом Горбачовим.