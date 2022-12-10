"Война не должна быть привычкой": Netflix показал отрывок шоу Леттермана с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Стриминговый сервис Netflix показал отрывок интервью Президента Украины Владимира Зеленского в шоу Дэвида Леттермана, передает УНН.
Netflix опубликовал отрывок из спецвыпуска шоу “Мой следующий гость не нуждается в представлении” с Зеленским.
На фоне фрагмента разговора раздается сирена воздушной тревоги. Зеленский отметил, что этот звук является показателем, что война не закончилась.
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«К сожалению, я должен констатировать, что это означает сегодня привычку, и многие украинцы привыкли к этому. Почему я говорю, к сожалению, потому что считаю, что война не должна быть привычкой. Иногда очень привыкаем к сирене и даже не обращаем внимания и не перемещаемся в метро, убежище, подвал... Для меня сирена – это напоминание, что война не закончилась», - сказал Зеленский.
Президент отметил, что воздушная тревога – это напоминание о том, что украинские военные отдают свою жизнь за мирное население.
«Была такая эйфория сначала, когда деоккупирован был Киев, Киевская область, была эйфория, война закончилась, но она не закончилась. И то, что не убивают твоего соседа, или твоего близкого, родного… убивают где-то там наших военных, отдающих свою жизнь. Так что это напоминание того, что где-то там кто-то отдает свою жизнь, за твою», - подчеркнул Зеленский.
Дополнение
Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер спецвыпуска шоу “Мой следующий гость не нуждается в представлении” с Зеленским.
Премьера объявлена на понедельник — 12 декабря на Netflix.