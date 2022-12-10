"Війна не має бути звичкою": Netflix показав уривок шоу Леттермана із Зеленським

Netflix опублікував уривок зі спецвипуску шоу “Мій наступний гість не потребує представлення” із Зеленським.

На тлі фрагмента розмови лунає сирена повітряної тривоги. Зеленський зазначив, що цей звук є показником того, що війна не закінчилася.

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«На жаль, я повинен констатувати, що це означає сьогодні звичку, і багато українців звикли до цього. Чому я кажу на жаль, бо вважаю, що війна не має бути звичкою. Іноді дуже звикаємо до сирени і навіть не звертаємо уваги й не переміщуємося в метро, сховище, підвал... Для мене сирена – це нагадування, що війна не закінчилася», - сказав Зеленський.

Президент зазначив, що повітряна тривога – це нагадування того, що українські військові віддають своє життя за мирне населення.

«Була така ейфорія спочатку, коли деокупований був Київ, Київщина, була ейфорія, війна закінчилася, але вона не закінчилася. І те, що не вбивають твого сусіда, або твого близького, рідного… вбивають десь там наших військових, які віддають своє життя. Тож це нагадування того, що десь там хтось віддає своє життя, за твоє», - наголосив Зеленський.

Доповнення

Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер спецвипуску шоу “Мій наступний гість не потребує представлення” із Зеленським.

Премʼєра оголошена на понеділок — 12 грудня на Netflix.