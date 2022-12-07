Netflix оприлюднив трейлер шоу Леттермана із Зеленським

Деталі

Девід Леттерман приїжджав до Києва для детальної розмови з президентом Володимиром Зеленським на станції метро Майдан Незалежності, яка тимчасово зачинена.

Премʼєра оголошена на понеділок — 12 грудня на Netflix.

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“Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ, щоб взяти інтерв’ю у Президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу “Мій наступний гість не потребує представлення” з Девідом Леттерманом”, — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Стрімінговий сервіс Netflix отримав від України "Відзнаку миру" за підтримку у боротьбі з російською агресією.