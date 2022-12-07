Netflix оприлюднив трейлер шоу Леттермана із Зеленським
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Стрімінговий сервіс Netflix випустив трейлер спецвипуску шоу “Мій наступний гість не потребує представлення” із Зеленським, інформує УНН.
Деталі
Девід Леттерман приїжджав до Києва для детальної розмови з президентом Володимиром Зеленським на станції метро Майдан Незалежності, яка тимчасово зачинена.
Премʼєра оголошена на понеділок — 12 грудня на Netflix.
Цитата
“Девід Леттерман нещодавно відвідав Київ, щоб взяти інтерв’ю у Президента Володимира Зеленського для майбутнього епізоду шоу “Мій наступний гість не потребує представлення” з Девідом Леттерманом”, — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Стрімінговий сервіс Netflix отримав від України "Відзнаку миру" за підтримку у боротьбі з російською агресією.