Netflix выпустил трейлер шоу Леттермана с Зеленским
Киев • УНН
КИЕВ. 8 декабря. УНН. Стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер спецвыпуска шоу “Мой следующий гость не нуждается в представлении” с Зеленским, сообщает УНН.
Детали
Дэвид Леттерман приезжал в Киев для детального разговора с президентом Владимиром Зеленским на временно закрытой станции метро Майдан Независимости.
Премьера объявлена на понедельник — 12 декабря на Netflix.
Цитата
“Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, чтобы взять интервью у Президента Владимира Зеленского для будущего эпизода шоу “Мой следующий гость не нуждается в представлении” с Дэвидом Леттерманом”, — говорится в сообщении.
Напомним
Стриминговый сервис Netflix получил от Украины "Отличие мира" за поддержку в борьбе с российской агрессией.