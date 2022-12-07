Netflix выпустил трейлер шоу Леттермана с Зеленским

Детали

Дэвид Леттерман приезжал в Киев для детального разговора с президентом Владимиром Зеленским на временно закрытой станции метро Майдан Независимости.

Премьера объявлена на понедельник — 12 декабря на Netflix.

Цитата

“Дэвид Леттерман недавно посетил Киев, чтобы взять интервью у Президента Владимира Зеленского для будущего эпизода шоу “Мой следующий гость не нуждается в представлении” с Дэвидом Леттерманом”, — говорится в сообщении.

Напомним

Стриминговый сервис Netflix получил от Украины "Отличие мира" за поддержку в борьбе с российской агрессией.