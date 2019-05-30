Обнаружено тело бойца ВСУ, который пропал без вести во время боя с ДРГ боевиков

"Сегодня около 15.00 в результате совместной работы мониторинговой миссии ОБСЕ и группы "Эвакуация 200" на месте боестолкновения было обнаружено тело военнослужащего отдельной механизированной бригады солдата Степанченко Б.М., который 27 мая в составе группы саперов в районе населенного пункта Попасная выполнял боевую задачу по проверке минно-взрывных заграждений перед передним краем обороны одного из механизированных подразделений и попал в засаду диверсионно-разведывательной группы противника", - говорится в сообщении.

Отмечается, что тело погибшего солдата Степанченко Б.М. в настоящее время находится на временно оккупированной территории. Передача тела представителям ВС Украины планируется 31 мая на контрольном пункте въезда-выезда "Счастье".

Ранее УНН сообщал, что во время боевого столкновения у Попасной пропал без вести один военнослужащий операции ОС, двух боевиков при этом было уничтожено.