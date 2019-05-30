Виявлено тіло бійця ЗСУ, який зник безвісти під час бою з ДРГ бойовиків
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. В районі Попасної представники СММ ОБСЄ та тіло бійця ВСУ, який загинув 27 травня в бою з диверсійно-розвідувальною групою (ДРГ) бойовиків. Про це повідомляє УНН із посиланням на прес-службу штабу ООС.
“Сьогодні близько 15.00 в результаті спільної роботи моніторингової місії ОБСЄ та групи „Евакуація 200“ на місці бойового зіткнення було виявлено тіло військовослужбовця окремої механізованої бригади солдата Степанченко Б.М., який 27 травня у складі групи саперів в районі населеного пункту Попасна виконував бойове завдання по перевірці мінно-вибухових загороджень перед переднім краєм оборони одного з механізованих підрозділів та потрапив у засідку диверсійно-розвідувальної групи противника”, — йдеться у повідомленні.
Зазначається, що тіло загиблого солдата Степанченко Б.М. на даний час знаходиться на тимчасово окупованій території. Передача тіла представникам ЗС України планується 31 травня на контрольному пункті в’їзду-виїзду “Щастя”.
Раніше УНН повідомляв, що під час бойового зіткнення біля Попасної зник безвісти один військовослужбовець операції ОС, двох бойовиків при цьому було знищено.