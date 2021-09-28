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Вторник в Киеве начался с пробок: где затруднено движение

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 28 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 28 сентября, на дорогах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.

Детали

Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Любомира Гузара, Воздухофлотском, Науки, Голосеевском, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Героев Сталинграда.

Кроме того, движение затруднено на улицах Жилянской, Елены Телиги, Щусева, Гарматной, Нежинской, Вадима Гетьмана, Николая Шпака, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Древлянской и Богатырской.

Пробки также есть на Набережном шоссе и на Набережно-Крещатицкой улице.

Тем временем, на левом берегу пробки образовались на проспектах Бажана, Соборности, Юрия Гагарина, Броварском и Романа Шухевича.

Незначительные осложнения движения есть на улицах Оноре де Бальзака, Миропольской, Андрея Малышко, Раисы Окипной и Братиславской.

Движение на мостах: затруднено на Северном, Южном, Дарницком. На мостах Метро и Патона движение свободное.

Дополнение

С сегодняшнего дня в Украине ожидается похолодание на несколько градусов.

По прогнозу погоды от синоптиков, в Киевской области 28 сентября без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-15°.

Украинские Национальные Новости

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