Вторник в Киеве начался с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 28 сентября. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 28 сентября, на дорогах Киева образовались пробки. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, сообщает УНН.
Детали
Так, на правом берегу пробки образовались на проспектах Победы, Любомира Гузара, Воздухофлотском, Науки, Голосеевском, Валерия Лобановского, Степана Бандеры и Героев Сталинграда.
Кроме того, движение затруднено на улицах Жилянской, Елены Телиги, Щусева, Гарматной, Нежинской, Вадима Гетьмана, Николая Шпака, Дегтяревской, Юрия Ильенко, Древлянской и Богатырской.
Пробки также есть на Набережном шоссе и на Набережно-Крещатицкой улице.
Тем временем, на левом берегу пробки образовались на проспектах Бажана, Соборности, Юрия Гагарина, Броварском и Романа Шухевича.
Незначительные осложнения движения есть на улицах Оноре де Бальзака, Миропольской, Андрея Малышко, Раисы Окипной и Братиславской.
Движение на мостах: затруднено на Северном, Южном, Дарницком. На мостах Метро и Патона движение свободное.
Дополнение
С сегодняшнего дня в Украине ожидается похолодание на несколько градусов.
По прогнозу погоды от синоптиков, в Киевской области 28 сентября без осадков. Температура ночью 2-7° тепла, днем 13-15°.