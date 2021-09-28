Вівторок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 28 вересня. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 28 вересня, на дорогах Києва утворилися затори. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, повідомляє УНН.
Деталі
Так, на правому березі затори утворилися на проспектах Перемоги, Любомира Гузара, Повітрофлотському, Науки, Голосіївському, Валерія Лобановського, Степана Бандери та Героїв Сталінграда.
Окрім того, рух ускладнено на вулицях Жилянській, Олени Теліги, Щусєва, Гарматній, Ніжинській, Вадима Гетьмана, Миколи Шпака, Дегтярівській, Юрія Іллєнка, Деревлянській і Богатирській.
Затори також є на Набережному шосе і на Набережно-Хрещатицькій вулиці.
Тим часом, на лівому березі затори утворилися на проспектах Бажана, Соборності, Юрія Гагаріна, Броварському і Романа Шухевича.
Незначні ускладнення руху є на вулицях Оноре де Бальзака, Миропільській, Андрія Малишка, Раїси Окіпної та Братиславській.
Рух на мостах: ускладнено на Північному, Південному, Дарницькому. На мостах Метро і Патона рух вільний.
Доповнення
Відсьогодні в Україні очікується похолодання на кілька градусів.
За прогнозом погоди від синоптиків, у Київській області 28 вересня без опадів. Температура вночі 2-7° тепла, вдень 13-15°.