Вторник в Киеве начался с пробок: где затруднено движение
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. По состоянию на 8:15 вторника, 31 августа, на улицах и проспектах Киева заметно осложнение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Детали
Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Победы, Валерия Лобановского, Науки, Воздухофлотском, Голосеевском, Леся Курбаса, Степана Бандеры, Героев Сталинграда.
Также движение было затруднено на улицах Богатырской, Кирилловской,Большой Васильковской, Вышгородской, Щусева, Елены Телиги, Жилянской, Новой, Вадима Гетьмана, Нижний Вал, Корабельной.
Движение также осложнено на Набережно-Крещатицкой улице и Набережном шоссе.
Между тем, на левом берегу движение было затруднено на проспектах Бажана, Романа Шухевича, Броварском, Петра Григоренко, Освободителей, а также на улицах Заречной, Оноре де Бальзака, Попудренко, Братиславской и на улицах Радунской и Энтузиастов.
Пробки также на Днепровской набережной.
Движение на мостах - Северном, Южном, и Патона - осложнено в направлении правого берега. На мостах Метро и Дарницком можно было проехать свободно.
Дополнение
В Киевской области сегодня ночью умеренный, местами значительный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°; по области ночью 12-17°, днем 19-24°.