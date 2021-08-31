Вівторок у Києві розпочався із заторів: де ускладнено рух
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Станом на 8:15 вівторка, 31 серпня, на вулицях і проспектах Києва помітне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
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Так, на правому березі рух ускладнений на проспектах Перемоги, Валерія Лобановського, Науки, Повітрофлотському, Голосіївському, Леся Курбаса, Степана Бандери, Героїв Сталінграда.
Також рух було ускладнено на вулицях Богатирській, Кирилівській, Великій Васильківській, Вишгородській, Щусєва, Олени Теліги, Жилянській, Новій, Вадима Гетьмана, Нижній Вал, Корабельній.
Рух також ускладнено на Набережно-Хрещатицькій вулиці і Набережному шосе.
Тим часом, на лівому березі рух було ускладнено на проспектах Бажана, Романа Шухевича, Броварському, Петра Григоренка, Визволителів, а також на вулицях Зарічній, Оноре де Бальзака, Попудренка, Братиславській і на вулицях Радунській і Ентузіастів.
Затори також на Дніпровській набережній.
Рух на мостах - Північному, Південному, і Патона - ускладнений у напрямку правого берега. На мостах Метро і Дарницькому можна було проїхати вільно.
Доповнення
На Київщині сьогодні вночі помірний, місцями значний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°; по області вночі 12-17°, вдень 19-24°.