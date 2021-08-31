Дожди на части Украины и до 32° тепла: прогноз погоды на сегодня
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Дождливо сегодня будет на части территории Украины, на Левобережье будет ветрено. Температура воздуха днем будет подниматься до 32 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
Детали
По прогнозу синоптиков, 31 августа ночью в Украине, кроме западных областей, днем на Левобережье, Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы, ночью в Киевской и Черниговской областях, днем на Закарпатье местами значительный дождь.
Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с, на Левобережье местами порывы 15-20 м/с.
Температура ночью в западных областях 7-12°, на остальной территории 12-17°, на побережье морей до 21°; днем 23-28°, в юго-восточной части 29-32°, в западных и северных областях 19-24°.
Погода в столичном регионе
В Киевской области сегодня ночью умеренный, местами значительный дождь, гроза, днем без осадков. Ветер северо-западный, западный, 7-12 м/с. Температура в Киеве ночью 14-16°, днем 21-23°; по области ночью 12-17°, днем 19-24°.
Добавим
Сегодня, 31 августа, в мире отмечают День блогера, а верующие чтят память раннехристианских мучеников Флора и Лавра.