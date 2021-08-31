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17 березня, 19:38 • 98921 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 122768 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 14:49 • 178724 перегляди

Як заборона маркетингових знижок змінює аптечний ринок? Інтерв’ю з СЕО "Аптека Низьких Цін"

17 березня, 13:49 • 154887 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

Ексклюзив
17 березня, 12:39 • 154196 перегляди

Оскарження інвалідності: в МОЗ розповіли, скільки фахівців залучили до роботи Центру оцінювання функціонального стану особи

17 березня, 09:48 • 162284 перегляди

ЄС схвалив виділення Україні майже 3,5 млрд євро третього траншу по Ukraine Facility

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17 березня, 09:17 • 179255 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 06:50 • 150248 перегляди

Астрологічний Новий рік у поєднанні з коридором затемнень: гороскоп для всіх знаків Зодіаку на 17 - 23 березня

17 березня, 05:23 • 159393 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 176129 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

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Дощі на частині України та до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Дощитиме сьогодні на частині території України, на Лівобережжі буде вітряно. Температура повітря вдень підніматиметься до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.

Деталі

За прогнозом синоптиків, 31 серпня вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози, вночі у Київській та Чернігівській областях, вдень на Закарпатті місцями значний дощ.

Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі у західних областях 7-12°, на решті території 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, у південно-східній частині 29-32°, у західних та північних областях 19-24°.

Погода у столичному регіоні

На Київщині сьогодні вночі помірний, місцями значний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°; по області вночі 12-17°, вдень 19-24°.

Додамо

Сьогодні, 31 серпня, у світі відзначають День блогера, а віряни вшановують пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра.

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