Дощі на частині України та до 32° тепла: прогноз погоди на сьогодні
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Дощитиме сьогодні на частині території України, на Лівобережжі буде вітряно. Температура повітря вдень підніматиметься до 32 градусів тепла. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Деталі
За прогнозом синоптиків, 31 серпня вночі в Україні, крім західних областей, вдень на Лівобережжі, Закарпатті та Прикарпатті короткочасні дощі, грози, вночі у Київській та Чернігівській областях, вдень на Закарпатті місцями значний дощ.
Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с, на Лівобережжі місцями пориви 15-20 м/с.
Температура вночі у західних областях 7-12°, на решті території 12-17°, на узбережжі морів до 21°; вдень 23-28°, у південно-східній частині 29-32°, у західних та північних областях 19-24°.
Погода у столичному регіоні
На Київщині сьогодні вночі помірний, місцями значний дощ, гроза, вдень без опадів. Вітер північно-західний, західний, 7-12 м/с. Температура у Києві вночі 14-16°, вдень 21-23°; по області вночі 12-17°, вдень 19-24°.
Додамо
Сьогодні, 31 серпня, у світі відзначають День блогера, а віряни вшановують пам'ять ранньохристиянських мучеників Флора і Лавра.