31 серпня: сьогодні Всесвітній день блогера

Свята

Щорічно 31 серпня, починаючи з 2001 року, у всьому світі відзначається День поінформованості про передозування. Представники міжнародних організацій, що займаються профілактикою та підтримкою наркозалежних, привертають увагу суспільства до актуальності цієї проблеми. Кожен рік тисячі людей гинуть від передозування наркотичними препаратами. Символом кампанії виступає срібна стрічка.

Явище блоггінгу відіграє настільки важливу роль в житті людей, що існує навіть спеціальне свято — Всесвітній день блогу або Всесвітній день блогера. Цю подію заснували в 2005 році, а відзначають щороку 31 серпня. Дату було обрано не випадково — її векторна ілюстрація у форматі eps8 виглядає як слово “blog”.

Першими в історії блогерами стали люди, які познайомилися з Інтернетом та усвідомили його цінність ще в кінці 1980-х. Одним з них був журналіст-фрілансер Джастін Холл — в ті часи студент коледжу в місті Свортмор, що в Пенсильванії. В січні 1994 року він відкрив особисту сторінку на Links.net, яка містила короткі пости з посиланнями на улюблені сайти автора.

Релігійне свято

Православна церква 31 серпня вшановує пам’ять двох мучеників — рідних братів Флора і Лавра. Інші назви свята:" Фролов день“, “Кінське свято”, “Конячники”. У цей день за старих часів коней годували досхочу, на них не працювали, навіть на скачки не сідлали. Ще була така проблема — якщо 31 серпня вранці птах у вікно стукає — ввечері щастя трапиться.

У вівторок, 31 серпня, іменини відзначають власники таких імен: Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгій, Григорій, Діонисій, Євгеній, Єміліан, Іларіон, Лев, Лука, Макарій, Михайло, Флор, Христофор.