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31 августа: сегодня Всемирный день блогера

31 августа: сегодня Всемирный день блогера

Киев  •  УНН

 • 49146 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. Сегодня, 31 августа, в мире отмечают День блогера, а верующие чтят память раннехристианских мучеников Флора и Лавра, пишет УНН.

Праздники

Ежегодно 31 августа, начиная с 2001 года, во всем мире отмечается День осведомленности о передозировке. Представители международных организаций, занимающихся профилактикой и поддержкой наркозависимых, привлекают внимание общества к актуальности этой проблемы. Каждый год тысячи людей погибают от передозировки наркотическими препаратами. Символом кампании выступает серебряная лента.

Явление блоггинга играет столь важную роль в жизни людей, существует даже специальный праздник — Всемирный день блога или Всемирный день блоггера. Это событие основали в 2005 году, а отмечают ежегодно 31 августа. Дата была выбрана не случайно — ее векторная иллюстрация в формате eps8 выглядит как слово “blog”.

Первыми в истории блогерами стали люди, которые познакомились с Интернетом и осознали его ценность еще в конце 1980-х. Одним из них был журналист-фрилансер Джастин Холл — в те времена студент колледжа в городе Свортмор, что в Пенсильвании. В январе 1994 года он открыл личную страницу на Links.net, которая содержала короткие посты со ссылками на любимые сайты автора.

Религиозный праздник

Православная церковь 31 августа чтит память двух мучеников — родных братьев Флора и Лавра. Другие названия праздника: “Фролов день”, “Конский праздник”, “Конячникы”. В этот день в старину лошадей кормили досыта, на них не работали, даже на скачки НЕ седлали. Еще была такая проблема — если 31 августа утром птица в окно стучит — вечером счастье случится.

Во вторник, 31 августа, именины отмечают владельцы таких имен Богдан, Марк, Раймонд, Варнава, Георгий, Григорий, Дионисий, Евгений, Емилиан, Илларион, Лев, Лука, Макарий, Михаил, Флор, Христофор.

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