Вывод российских военных из состава СЦКК является элементом предвыборной кампании Путина - Турчинов
Киев • УНН
КИЕВ. 21 декабря. УНН. Вывод в одностороннем порядке российских военных из состава СЦКК это провокационный элемент предвыборной кампании Путина. Об этом сегодня в интервью журналистам в Киеве заявил Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов, передает корреспондент УНН.
"Прекращение работы российских представителей в СЦКК не имело никаких объективных причин. Причины исключительно политические причины исключительно провокационные. Это - избирательная кампания Путина, во время которой мы не исключаем усиления и активизации военных действий. Для этого они выводят своих офицеров от линии разграничения. В то же время, я считаю, мы найдем механизмы, как помешать этим провокациям - Вооруженные Силы знают, как защищать Украину и уступок никаких не будет", - сказал Турчинов.
Напомним, Россия отозвала своих представителей из СЦКК 19 декабря.
Напомним, по мнению украинских властей, самоустранение российской стороны от участия ее военных представителей в СЦКК увеличивает риски обострения конфликта на Донбассе.
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