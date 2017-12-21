Вивід російських військових із складу СЦКК є елементом передвиборчої кампанії Путіна – Турчинов
Київ • УНН
КИЇВ. 21 грудня. УНН. Вивід в односторонньому порядку російських військових із складу СЦКК це провокативний елемент передвиборчої кампанії Путіна. Про це сьогодні в інтерв’ю журналістам в Києві заявив Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олександр Турчинов, передає кореспондент УНН.
“Припинення роботи російських представників у СЦКК не мало ніяких об’єктивних причин. Причини виключно політичні, причини виключно провокативні. Це — виборча кампанія Путіна, під час якої ми не виключаємо посилення і активізації військових дій. Для цього вони виводять своїх офіцерів від лінії розмежування. У той же час, я вважаю, ми знайдемо механізми, як завадити цим провокаціям — Збройні Сили знають, як захищати Україну і поступок ніяких не буде”, — сказав Турчинов.
Нагадаємо, Росія відкликала своїх представників із СЦКК 19 грудня.
Нагадаємо, на думку української влади, самовідсторонення російської сторони від участі її військових представників у СЦКК збільшує ризики загострення конфлікту на Донбасі.
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