Вывоз масок: САП открыла производство из-за возможной халатности в Кабмине Гончарука
Киев • УНН
КИЕВ. 23 марта. УНН. Открыто уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета министров Украины при реагировании на письмо об ограничении экспорта и реэкспорта продукции, которая может быть использована на противодействие распространению короновирусу COVID-19 в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.
"Заместителем Генерального прокурора - руководителем САП Назаром Холодницким зарегистрировано уголовное производство по факту возможной служебной халатности должностных лиц Кабинета министров Украины", - говорится в сообщении.
Сообщается, что, согласно обнародованной информации 31 января 2020 года и 8 февраля 2020 года секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексеем Даниловым в адрес бывшего премьер-министра Украины Алексея Гончарука были направлены письма о насущной необходимости ограничения экспорта и реэкспорта продукции, которая прямо или косвенно может быть использована при реализации противоэпидемических, профилактических и лечебных мероприятий на территории Украины с целью недопущения распространения случаев заболевания короновирусом COVID-19.
Как отмечается в обнародованном СМИ письме, речь идет, в частности о средствах индивидуальной защиты - защитные костюмы, маски для лица, перчатки.
"Однако, Кабинетом министров Украины тогда фактически проигнорированы вышеуказанные меры, которые так и не были приняты", - отмечается в сообщении САП.
Так, 23 марта 2020 года сведения о возможном совершении уголовного преступления внесены в ЕРДР по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 367 - служебная халатность, повлекшая тяжкие последствия - УК Украины.
Напомним, полиция пресекла продажу несертифицированных тестов на COVID-19.