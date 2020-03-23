Вывоз масок: САП открыла производство из-за возможной халатности в Кабмине Гончарука

КИЕВ. 23 марта. УНН. Открыто уголовное производство по факту служебной халатности должностных лиц Кабинета министров Украины при реагировании на письмо об ограничении экспорта и реэкспорта продукции, которая может быть использована на противодействие распространению короновирусу COVID-19 в Украине. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.