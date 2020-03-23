Вивезення масок: САП відкрила провадження щодо можливої халатності у Кабміні Гончарука
Київ • УНН
КИЇВ. 23 березня. УНН. Відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадових осіб Кабінету міністрів України під час реагування на лист про обмеження експорту та реекспорту продукції, яка може бути використана на протидію поширення короновірусу COVID-19 в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.
"Заступником Генерального прокурора — керівником САП Назаром Холодницьким зареєстровано кримінальне провадження за фактом можливої службової недбалості посадових осіб Кабінету міністрів України", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що, відповідно до оприлюдненої інформації 31 січня 2020 року та 8 лютого 2020 року секретарем Ради Національної безпеки та оборони України Олексієм Даніловим на адресу колишнього Прем’єр-міністра України Олексія Гончарука було скеровано листи про нагальну необхідність обмеження експорту та реекспорту продукції, що прямо чи опосередковано може бути використана при реалізації протиепідемічних, профілактичних та лікувальних заходів на території України з метою недопущення поширення випадків захворювання на короновірус COVID-19.
Як зазначається в оприлюдненому ЗМІ листі, йдеться, зокрема про засоби індивідуального захисту - захисні костюми, маски для обличчя, рукавички.
"Однак, Кабінетом міністрів України тоді фактично проігноровано вищевказані заходи, що так і не були вжиті", - зазначається в повідомленні САП.
Так, 23 березня 2020 року відомості про можливе вчинення кримінального правопорушення внесено до ЄРДР за ознаками злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 - службова недбалість, яка спричинила тяжкі наслідки - КК України.
Нагадаємо, поліція попередила продаж несертифікованих тестів на COVID-19.