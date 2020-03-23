Вивезення масок: САП відкрила провадження щодо можливої халатності у Кабміні Гончарука

КИЇВ. 23 березня. УНН. Відкрито кримінальне провадження за фактом службової недбалості посадових осіб Кабінету міністрів України під час реагування на лист про обмеження експорту та реекспорту продукції, яка може бути використана на протидію поширення короновірусу COVID-19 в Україні. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу САП.