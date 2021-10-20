Извержение вулкана Асо в Японии: столб пепла достиг высоты почти в 4 км
Киев • УНН
КИЕВ. 20 октября. УНН. Столб пепла после извержения вулкана Асо в юго-западной японской префектуре Кумамото на острове Кюсю поднялся на высоту 3,5 км. Об этом сообщило в среду национальное метеорологическое управление страны, пишет УНН.
Детали
Также было подтверждено, что в радиусе 1,3 км от кратера произошел выброс крупных пород и пирокластических потоков — смеси из газов, пепла и обломков пород. Данных о пострадавших и ущербе не поступало. Также нет сведений о влиянии извержения на авиасообщение, аэропорт Кумамото работает в штатном режиме.
Власти префектуры, по данным агентства Kyodo, также выясняют, не находился ли кто-либо в горах рядом с вулканом в момент извержения. В настоящее время известно о том, что четыре человека смогли благополучно спуститься с одного из склонов.
Метеорологическое управление выпустило предупреждение о повышении уровня опасности со второго до третьего по пятибалльной шкале. При этом к самому вулкану запрещено приближаться на расстояние менее 2 км. Заместитель генерального секретаря кабинета министров Ёсихико Исодзаки на пресс-конференции в Токио заявил, что правительство занимается сбором информации о сложившейся ситуации. Также при канцелярии премьера создан кризисный штаб.
Справка
Асо — один из крупнейших вулканов в мире. Его высота составляет 1 592 м. Извержения различной силы фиксируются там регулярно. Предыдущее было зарегистрировано в 2019 году.