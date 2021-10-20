Виверження вулкана Асо у Японії: стовп попелу досяг висоти майже у 4 км

$41.280.10
45.550.52
ukru
Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика
Ексклюзив
06:34 • 22580 перегляди

Всесвітній день гомеопатії: особливості, застосування та критика

9 квітня, 17:29 • 91200 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

Ексклюзив
9 квітня, 16:38 • 137017 перегляди

Весняні заморозки: експерт розповів, як негода може вплинути на врожай плодових дерев

Ексклюзив
9 квітня, 13:59 • 121290 перегляди

"Без Думи нічого не відбувається": експерт припускає, що в АРМА у витоку інформації про обшуки можуть фігурувати не лише регіони

9 квітня, 13:40 • 128709 перегляди

В Україні річна інфляція прискорилася до 14,6%: що подорожчало найбільше

Ексклюзив
9 квітня, 13:39 • 92725 перегляди

Будівництво нової генерації: в "Укренерго" оцінили, коли очікувати на перші результати

Ексклюзив
9 квітня, 12:04 • 79173 перегляди

Хаос і невизначеність: як іноземні фармкомпанії реагують на зміни регулювання в Україні

Ексклюзив
9 квітня, 11:17 • 175716 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами

9 квітня, 07:59 • 87982 перегляди

Взяття у полон китайців, які воювали в складі російської армії: Пекін перевіряє ситуацію

Ексклюзив
9 квітня, 07:20 • 271497 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

5.2м/с
88%
Популярнi новини

армія рф має успіхи на Донбасі: що відомо

9 квітня, 23:39 • 47741 перегляди

Цими вихідними у небі можна буде побачити унікальне явище - мікромісяць

10 квітня, 02:11 • 55668 перегляди

Міжнародний день братів і сестер, День гольфіста: що ще відзначають 10 квітня

03:30 • 11543 перегляди

У ВМС ЗСУ повідомили про ситуацію з ворожими кораблями в Чорному морі

04:20 • 20101 перегляди

Призов Насірова до ЗСУ: наказ скасовано, розпочато розслідування

05:19 • 36650 перегляди
Публікації

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 141228 перегляди

Весняне прибирання до Великодня: секрети чистих вікон і догляду за шторами
Ексклюзив

9 квітня, 11:17 • 175706 перегляди

Мита президента Трампа не є кінцевим рішенням, а запрошенням до обговорення - експерт
Ексклюзив

9 квітня, 07:20 • 271486 перегляди

Час - на боці Сокура. Чому НАЗК досі не притягнуло колишнього посадовця ДПС до відповідальності
Ексклюзив

8 квітня, 10:26 • 440249 перегляди

Десерти без яєць: 7 смачних рецептів до Великодня

8 квітня, 08:49 • 427340 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Денис Шмигаль

Олексій Гончаренко

Віталій Кличко

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Київ

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Скрипка з фільму "Титанік" піде з молотка за 77 тисяч доларів

08:29 • 578 перегляди

“Шахтар” “підписав” легендарного кота Степана

9 квітня, 16:54 • 30443 перегляди

Paramount Pictures анонсувала випуск фільму "Angry Birds у кіно 3" на 2027 рік

9 квітня, 15:26 • 36088 перегляди

Королеві Каміллі подарували піцу “Маргарита” на честь 20-ї річниці весілля під час візиту до Риму

9 квітня, 15:16 • 36626 перегляди

Гіларі Свонк поскаржилася на патріархальність Голлівуду і пригадала, як чоловіки вчили її бути жінкою

9 квітня, 14:39 • 37707 перегляди
Актуальне

Шахед-136

TikTok

T-72

Леопард 2

MIM-104 Patriot

Виверження вулкана Асо у Японії: стовп попелу досяг висоти майже у 4 км

Київ • УНН

 • 33458 перегляди

КИЇВ. 20 жовтня. УНН. Стовп попелу після виверження вулкана Асо у південно-західній японській префектурі Кумамото на острові Кюсю піднявся на висоту 3,5 км. Про це повідомило в середу національне метеорологічне управління країни, пише УНН.

Виверження вулкана Асо у Японії: стовп попелу досяг висоти майже у 4 км

Деталі

Також було підтверджено, що у радіусі 1,3 км від кратера стався викид великих порід і пірокластичних потоків — суміші з газів, попелу і уламків порід. Дані про потерпілих і збитки не надходили. Також немає відомостей про вплив виверження на авіасполучення, аеропорт Кумамото працює у штатному режимі.

Влада префектури, за даними агентства Kyodo, також з’ясовують, чи не перебував хто-небудь в горах поруч з вулканом в момент виверження. В даний час відомо про те, що чотири людини змогли благополучно спуститися з одного з схилів.

Метеорологічне управління випустило попередження про підвищення рівня небезпеки з другого до третього за п’ятибальною шкалою. При цьому до самого вулкану заборонено наближатися на відстань менше 2 км. Заступник генерального секретаря кабінету міністрів Йосіхіко Ісодзакі на прес-конференції у Токіо заявив, що уряд займається збором інформації про ситуацію, що склалася. Також при канцелярії прем’єра створено кризовий штаб.

Довідка

Асо — один з найбільших вулканів у світі. Його висота становить 1 592 м. Виверження різної сили фіксуються там регулярно. Попереднє було зареєстровано в 2019 році.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Новини Світу
Brent
$63.84
Bitcoin
$81,582.90
S&P 500
$5,330.87
Tesla
$262.04
Газ TTF
$34.65
Золото
$3,124.66
Ethereum
$1,595.68