Виверження вулкана Асо у Японії: стовп попелу досяг висоти майже у 4 км

Деталі

Також було підтверджено, що у радіусі 1,3 км від кратера стався викид великих порід і пірокластичних потоків — суміші з газів, попелу і уламків порід. Дані про потерпілих і збитки не надходили. Також немає відомостей про вплив виверження на авіасполучення, аеропорт Кумамото працює у штатному режимі.

Влада префектури, за даними агентства Kyodo, також з’ясовують, чи не перебував хто-небудь в горах поруч з вулканом в момент виверження. В даний час відомо про те, що чотири людини змогли благополучно спуститися з одного з схилів.

Метеорологічне управління випустило попередження про підвищення рівня небезпеки з другого до третього за п’ятибальною шкалою. При цьому до самого вулкану заборонено наближатися на відстань менше 2 км. Заступник генерального секретаря кабінету міністрів Йосіхіко Ісодзакі на прес-конференції у Токіо заявив, що уряд займається збором інформації про ситуацію, що склалася. Також при канцелярії прем’єра створено кризовий штаб.

Довідка

Асо — один з найбільших вулканів у світі. Його висота становить 1 592 м. Виверження різної сили фіксуються там регулярно. Попереднє було зареєстровано в 2019 році.