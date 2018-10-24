Вывод средств с "Украэроруха": год следствия НАБУ и никакого подозрения

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Детективами НАБУ проводится досудебное расследование в уголовном производстве по факту служебной халатности со стороны должностных лиц ГП "Украэрорух" при размещении средств предприятия в ПАО "Платинум Банк". Об этом в ответ на запрос УНН сообщили в НАБУ.

“Детектив Национального антикоррупционного бюро Украины осуществляется досудебное расследование в уголовном производстве №52017000000000756 от 02.11.2017, по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины, в действиях должностных лиц Государственного предприятия обслуживания воздушного движения Украины при размещении средств предприятия на расчетных счетах в ПАО “Платинум Банк”, — сообщили в НАБУ.

При этом, детективы уточнили, что за год следствия о подозрении одному лицу так и не сообщили.

Напомним, Счетная палата провела аудит на ГП “Украэрорух”. Его результаты свидетельствуют о вопиющих нарушениях со стороны руководства ГП на сотни миллионов гривен.

Отмечается, что в течение последних трех лет с несоблюдением требований действующего законодательства предприятием было потрачено 69,3 млн грн. Еще 279,85 млн грн составляют неэффективные и нерезультативные расходы ГП.

Кроме того, ГП осуществило нерациональные расходы на общую сумму 43,2 млн гривен.

В отчете Счетной палаты отдельно подчеркивается, что сегодня существуют высокие риски невозврата средств с ОАО “Платинум Банк” и нанесении ущерба предприятию “Украэрорух” в сумме 404,1 млн гривен.

Всего, по данным аудиторов, в итоге руководством “Украэрорух” было потрачено незаконно и нерационально почти 800 млн грн.

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