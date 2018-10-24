Виведення коштів з “Украероруху”: рік слідства НАБУ і жодної підозри

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КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Детективами НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості з боку службових осіб ДП “Украерорух” при розміщенні коштів підприємства у ПАТ “Платинум Банк”. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в НАБУ.

“Детективами Національного антикорупційного бюро України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №52017000000000756 від 02.11.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.367 Кримінального кодексу України, в діях службових осіб Державного підприємства обслуговування повітряного руху України при розміщенні коштів підприємства на розрахункових рахунках в ПАТ “Платинум Банк”, — повідомили у НАБУ.

При цьому, детективи уточнили, що за рік слідства про підозру жодній особі так і не повідомили.

Нагадаємо, Рахункова палата провела аудит на ДП “Украерорух”. Його результати свідчать про кричущі порушення з боку керівництва ДП на сотні мільйонів гривень.

Зазначається, що протягом останніх трьох років з недотриманням вимог чинного законодавства підприємством було витрачено 69,3 млн грн. Ще 279,85 млн грн становлять неефективні та нерезультативні витрати ДП.

Крім того, ДП здійснило нераціональні витрати на загальну суму 43,2 млн гривень.

У звіті Рахункової палати окремо наголошується на тому, що сьогодні існують високі ризики неповернення коштів з ПАТ “Платинум Банк” і нанесення збитків підприємству “Украерорух” в сумі 404,1 млн гривень.

Загалом, за даними аудиторів, у підсумку керівництвом “Украерорух” було витрачено незаконно та нераціонально майже 800 млн грн.

Українські Національні Новини

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