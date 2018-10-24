Виведення коштів з “Украероруху”: рік слідства НАБУ і жодної підозри

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Детективами НАБУ проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом службової недбалості з боку службових осіб ДП “Украерорух” при розміщенні коштів підприємства у ПАТ “Платинум Банк”. Про це у відповідь на запит УНН повідомили в НАБУ.