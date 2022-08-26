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Вел довоенную разведку в Херсонской области: фсбшнику сообщили о подозрении

Киев • УНН

 • 86961 просмотра

КИЕВ. 26 августа. УНН. Служба безопасности Украины сообщила о подозрении в шпионаже сотруднику фсб. Его агентурная сеть вела довоенную разведку в Херсонской области. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Вел довоенную разведку в Херсонской области: фсбшнику сообщили о подозрении

Цитата

"Служба безопасности сообщила о подозрении кадровому сотруднику 5 службы фсб рф Виталию Королю, который до войны создал в Херсонской области разветвленную агентурную сеть из местных правоохранителей для сбора разведданных", – говорится в сообщении.

Детали

В июле 2021 года СБУ разоблачила эту сеть и задержала ее участников. В их числе был и действующий работник областного управления спецслужбы.

Во время длительного досудебного расследования были идентифицированы и задокументированы преступления московского "куратора" агентурной группы, которая собирала: тайную информацию о мобилизационном развертывании украинских спецподразделений и алгоритмах их контрдиверсионных действий, в частности на территории Херсонского морского порта, результатах тактико-специальных и командно-штабных учений в регионе.

Также сеть "отчитывалась" по поводу общественно-политической ситуации в причерноморских районах Украины.

Собранные сведения с грифами секретности "Тайно" и "Совершенно секретно" передавали своему куратору в россию через заранее оговоренный электронный канал зашифрованной связи.

По оперативным данным, разоблаченный сотрудник фсб сейчас участвует в полномасштабной войне против Украины.

Сейчас продолжаются комплексные меры по установлению его местонахождение и привлечению к ответственности за преступления.

Напомним

СБУ помешала фсб рф организовать в Украине постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости с участием родственников военных ВСУ.

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