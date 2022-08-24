фсб готувала в Україні "акції протесту" до Дня Незалежності – СБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 24 серпня. УНН. СБУ завадила фсб рф організувати в Україні постановочні "акції протесту" до Дня Незалежності за участі родичів військових ЗСУ. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.
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"Служба безпеки України запобігла планам фсб використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України", – ідеться у повідомленні.
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За задумом спецслужб рф, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео.
Вони прагнули створити "потрібний контент" для російських пропагандистів, а ті зі свого боку – максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ.
Як встановила СБУ, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти стремоусова". Вони мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві.
Наразі їхній лідер кирило стремоусов виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні. Ще на початку повномасштабного вторгнення йому оголошено підозру за державну зраду.
За наявною інформацією, фсб продумувала "акції" заздалегідь. Встановлено, що співробітники ворожих спецслужб вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського та Полтавського осередків руху стремоусова у травні 2022 року.
Згодом їм дали завдання організувати масові "протестні" акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів ЗСУ. Завдяки втручанню СБУ колишні поплічники стремоусова відмовилися від виконання завдань фсб.
Нагадаємо
Президент України Володимир Зеленський закликав українців уникати масових скупчень на День Незалежності, адже є високий ризик провокацій з боку росії.