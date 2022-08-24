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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
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фсб готовила в Украине "акции протеста" ко Дню Независимости – СБУ

Киев • УНН

 • 174127 просмотра

КИЕВ. 24 августа. УНН. СБУ помешала фсб рф организовать в Украине постановочные "акции протеста" ко Дню Независимости с участием родственников военных ВСУ. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу СБУ.

фсб готовила в Украине "акции протеста" ко Дню Независимости – СБУ

Цитата

"Служба безопасности Украины предотвратила планы фсб использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне Дня Независимости Украины", – говорится в сообщении.

Детали

По замыслу спецслужб рф, "митингующие" должны были активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео.

Они стремились создать "нужный контент" для российских пропагандистов, а те со своей стороны – максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ.

Как установила СБУ, организаторами псевдоакций должны были бывшие участники ОО "Журналисты стремоусова". Они имеют подобный опыт, поскольку еще в начале 2022 провели ряд заказных митингов в Киеве.

Сейчас их лидер кирилл стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне. Еще в начале полномасштабного вторжения россии ему объявлено подозрение за государственную измену.

По имеющейся информации, фсб продумывала "акции" заранее. Установлено, что сотрудники вражеских спецслужб вышли на новый контакт с координаторами Житомирского и Полтавского центров движения стремоусова в мае 2022 года.

Позже им дали задание организовать массовые "протестные" акции возле областных военкоматов с участием матерей воинов ВСУ. Благодаря вмешательству СБУ бывшие приспешники стремоусова отказались от выполнения задач фсб.

Напомним

Президент Украины Владимир Зеленский призвал украинцев избегать массовых скоплений на День Независимости, ведь есть высокий риск провокаций со стороны россии.

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