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Вів довоєнну розвідку на Херсонщині: фсбшнику повідомили про підозру

Київ • УНН

 • 86961 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Служба безпеки України повідомила про підозру у шпигунстві співробітнику фсб. Його агентурна мережа вела довоєнну розвідку на Херсонщині. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу СБУ.

Вів довоєнну розвідку на Херсонщині: фсбшнику повідомили про підозру

Цитата

"Служба безпеки повідомила про підозру кадровому співробітнику 5 служби фсб рф Віталію Королю, який до війни створив на Херсонщині розгалужену агентурну мережу з місцевих правоохоронців для збору розвідданих", – ідеться у повідомленні.

Деталі

У липні 2021 року СБУ викрила цю мережу і затримала її учасників. Серед них був і чинний працівник обласного управління спецслужби.

Під час тривалого досудового розслідування було ідентифіковано та задокументовано злочини московського "куратора" агентурної групи, яка збирала: таємну інформацію про мобілізаційне розгортання українських спецпідрозділів та алгоритми їх контрдиверсійних дій, зокрема на території Херсонського морського порту, результати тактико-спеціальних і командно-штабних навчань у регіоні.

Також мережа "звітувала" щодо суспільно-політичної ситуації у причорноморських районах України.

Зібрані відомості з грифами секретності "Таємно" та "Цілком таємно" передавали своєму куратору в росію через заздалегідь обумовлений електронний канал зашифрованого зв’язку.

За даними СБУ, викритий співробітник фсб зараз бере участь у повномасштабній війні проти України.

Зараз тривають комплексні заходи для встановлення його місцеперебування і притягнення до відповідальності за злочини.

Нагадаємо

СБУ завадила фсб рф організувати в Україні постановочні "акції протесту" до Дня Незалежності за участі родичів військових ЗСУ.

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