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Вице-премьер выступил за переговоры Зеленского и Путина

Киев • УНН

 • 15709 просмотра

КИЕВ. 27 января. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский и президент России Владимир Путин должны вести переговоры, заявил вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Дмитрий Кулеба в интервью Радио Свобода, передает УНН.

Вице-премьер выступил за переговоры Зеленского и Путина

“Если мы знаем, что в России все решает президент Путин, у них нет демократии, там все решает один человек, то нет другого пути решения вопроса, как разговор с президентом Путиным. Бояться нужно не разговоров с Путиным. Бояться нужно, с чем ты идешь на разговор с Путиным. Я думаю, что вся страна увидела — президент Зеленский идет на разговор с Путиным с сильной украинской позицией”, — сказал Кулеба.

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Зеленский и Путин встречались однажды — на полях саммита лидеров “нормандской четверки” в Париже 9 декабря. Вторая их встреча могла состояться 23 января в Израиле, но этого не произошло: представитель Кремля Дмитрий Песков назвал среди причин отказа Зеленского принять участие у Всемирном форуме память Холокоста.

Ранее Зеленский рассказал о цели переговоров с Путиным.

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