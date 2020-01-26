Віцепрем’єр виступив за переговори Зеленського і Путіна
Київ • УНН
КИЇВ. 27 січня. УНН. Президент України Володимир Зеленський і президент Росії Володимир Путін мають зустрічатися, заявив віцепрем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Дмитро Кулеба в інтерв’ю для Радіо Свобода, передає УНН.
“Якщо ми знаємо, що в Росії вирішує президент Путін, у них немає демократії, там усе вирішує одна людина, то немає іншого шляху вирішення питання, як розмова з президентом Путіним. Боятися потрібно не розмов з Путіним. Боятися потрібно, з чим ти ідеш на розмову з Путіним. Я думаю, що вся країна побачила — президент Зеленський іде на розмову з Путіним із сильною українською позицією”, — сказав Кулеба.
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Зеленський і Путін зустрічалися одного разу — на полях саміту лідерів “нормандської четвірки” в Парижі 9 грудня. Друга їхня зустріч могла відбутися 23 січня в Ізраїлі, але цього не сталося: речник Кремля Дмитро Пєсков називав серед причин відмову Зеленського взяти участь у Всесвітньому форумі пам’яті Голокосту.
Раніше Зеленський розповів про мету переговорів з Путіним.