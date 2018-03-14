Вице-спикер ВР поспорила с нардепом в сессионном зале
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Спор между первым заместителем председателя Верховной Рады Ириной Геращенко и народным депутатом Александрой Кужель произошел в сессионном зале парламента в среду, передает корреспондент УНН.
Ирина Геращенко в ответ на обвинения в нарушении Регламента заявила, что "в сессионном зале шесть депутатов" от "Батькивщины" и начала говорить повышенным голосом. После этого Александра Кужель подошла к И.Геращенко, которая сидела в президиуме, и они некоторое время эмоционально выясняли отношения.
Через некоторое время депутаты от "Батькивщины" покинули сессионный зал и не вернулись после перерыва.
Напомним, в Раде не хотят слышать выступления "пятой колонны".