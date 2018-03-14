Віце-спікер ВР посперечалася з нардепом у сесійній залі
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Суперечка між першим заступником голови Верховної Ради Іриною Геращенко та народним депутатом Олександрою Кужель сталася у сесійній залі парламенту у середу, передає кореспондент УНН.
Ірина Геращенко у відповідь на звинувачення у порушенні Регламенту заявила, що "у сесійній залі шість депутатів" від "Батьківщини" та почала говорити підвищеним голосом. Після цього Олександра Кужель підійшла до І.Геращенко, яка сиділа у президії, і вони деякий час емоційно з'ясовували стосунки.
За деякий час депутати від "Батьківщини" залишили сесійну залу і не повернулися після перерви.
Нагадаємо, у Раді не хочуть чути виступи "п'ятої колони".