Вице-президент США назвал трагедию в Питтсбурге покушением на свободу вероисповедания
Киев • УНН
КИЕВ. 28 октября. УНН. Трагедия в синагоге города Питтсбург (штат Пенсильвания) имеет антисемитское основание и является покушением на свободу вероисповедания в Америке. С таким заявлением выступил в субботу в Лас-Вегасе (штат Невада) вице-президент США Майкл Пенс. Трансляцию его речи вели главные телеканалы страны, передает УНН.
“То, что произошло сегодня в Питтсбурге, это не просто преступление, это злодеяние. Это было нападение на невинных американцев и покушение на нашу свободу вероисповедания. В Америке не место насилию или антисемитизму”, — подчеркнул вице-президент. “Этому злу надо положить конец”, — добавил он.
Пенс информировал, что президент США Дональд Трамп ранее отдал распоряжение задействовать все ресурсы федерального правительства для проведения тщательного расследования трагедии.
Как сообщал УНН, власти подтвердили, что в результате массового убийства в синагоге в Питтсбурге погибли 11 человек.